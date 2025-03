Anticipazionitv.it - Dandy costretto a lasciare Amici prima del Serale: il motivo

Leggi su Anticipazionitv.it

Un duro colpo pere per tutti i fan di2025. A pochi giorni dall’inizio del, il ballerino è statoil talent di Maria De Filippi. La comunicazione è arrivata direttamente dalla produzione, che ha spiegato come un problema fisico gli impedisca di proseguire il percorso. In lacrime, il giovane artista ha salutato i suoi compagni e tutto lo staff della scuola, lasciando un vuoto nel cast del programma.24: la comunicazione della produzioneLa notizia è stata annunciata durante l’ultimo daytime. La produzione ha comunicato chenon potrà prendere parte al: “Ha un problema fisico che purtroppo non gli permette di affrontare il.” Un colpo inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.in lacrime dopo l’annuncioAppena ricevuta la comunicazione,non è riuscito a trattenere l’emozione.