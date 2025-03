Ilrestodelcarlino.it - Dandy Bestia, addio alla leggenda: "Un simbolo della nostra città. Le sue canzoni rimarranno sempre"

Saràuno Skianto,. Anche ora che pizzica la sua chitarra da lassù. L’ultimo saluto a Fabio Testoni ha tutto il saporeBologna degli anni Settanta. Anzi,controcultura di cui gli Skiantos sono stati colonna sonora. I volti ci sono tutti, portano addosso i segni del tempo di chi non ha mai frequentato "autostrade, ma solo cavedagne", ovvero quelle stradiccione di campagna (in dialetto bolognese), dice Jimmy Bellafronte che ha fatto parteband. Scorrono le musiche e le immagini di Freak e, chitarrista del gruppo scomparso il 16 marzo a 72 anni, sullo schermosala Tassinari di Palazzo D’Accursio. A ricordarlo c’è il sindaco, Matteo Lepore: "È stato un. La musica demenziale degli Skiantos è stata la cosa più intelligente che Bologna ha saputo dire in certi momenti".