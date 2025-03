Juventusnews24.com - Damascelli boccia la candidatura di questo allenatore per la Juve: «È l’ideale fino a giugno, poi basta. Non è l’uomo giusto per la ricostruzione»

di RedazionentusNews24, giornalista, si è espresso sulla possibilità che Roberto Mancini possa diventare il nuovodella: le sue paroleTonyha espresso il proprio parere sulla possibilità che Roberto Mancini diventidellaa lungo termine. Ecco le parole del giornalista intervenuto a Radio Radio.PAROLE – «Èda qui a, poi. Non è un uomo per costruire lantus. Lo avevo già detto di Motta, adesso lo dico di Mancini: eccellente professionista, ideale per gestire, grande personalità. Ma non è la figura giusta per ricostruire la squadra e l’ambiente, al di là del tifo. Queste robe qui sono solo folklore in un’azienda quotata in borsa».Leggi suntusnews24.com