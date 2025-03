Dalle medaglie al ministero Kirsty Coventry nuova presidente del CIO | è la prima donna alla guida dello sport mondiale

Leggi su Sportface.it

è ladella storiadel CIO. L’attuale ministra della Gioventù eZimbabwe ed ex nuotatrice, fa parte del Comitato Olimpico Internazionale dal 2013 e in passato è statadella Commissione atleti del CIO. Nata ad Harare il 16 settembre 1983,ha partecipato a cinque rassegne a cinque cerchi (dal 2000 al 2016), raggiungendo il podio nel corso di due edizioni: le Olimpiadi di Atene 2004, in cui ha ottenuto l’oro nei 200 dorso, un argento nei 100 metri dorso e il bronzo nei 200 metri medley, e i Giochi di Pechino 2008, che l’hanno vista confermare l’oro nei 200 dorso e collezionare tre argenti nei 200 e 400 metri medley.Si è ritirata dal nuoto nel 2016, dopo i Giochi di Rio de Janeiro, diventano nello stesso anno la Vice-dell’Associazione Internazionale Surf, ruolo che ricopre tutt’ora.