Dall' Australia alla Cina la Formula 1 torna subito in pista a Shanghai

, la1 non si ferma mai. Dopo la prima tappa di un Mondiale che sarà lunghissimo (24 gare-evento) ci spostiamo tutti sul circuito dida venerdì 21 a domenica 23 marzo, giorno della gara.Il campionato è appena iniziato, ma tutti già si chiedono chi vincerà il prossimo Mondiale di1? Impossibile rispondere, almeno a giudicare da quello che si è visto nei test pre Mondiale e nel GP d'. Una gara che ha visto la McLaren grande protagonista, con Lando Norris che ha letteralmente dominato; e sarebbe stata anche doppietta McLaren se, a causa della pioggia che ha creato non pochi problemi (sono finiti a muro anche piloti di grande esperienza come Sainz e Alonso), il suo compagno di squadra Piastri non fosse incappato in un'escursione sull'erba che gli ha fatto perdere parecchie posizioni (l'no ha poi chiuso ottavo).