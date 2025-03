Ilrestodelcarlino.it - Dall’Antartide è in arrivo il ghiaccio più antico del mondo. Tappa della nave di ricerca Laura Bassi a Ravenna

Sono in viaggio verso l’Europa, a bordoda, le carote diestratte in Antartide nell’ambito del progetto Beyond Epica-Oldest Ice finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr. I campioni di, estratti fino a una profondità di 2.800 metri, saranno processati e analizzati nei laboratori delle istituzioni dieuropee coinvolte e disveleranno dettagli fondamentali sulla storia del clima e dell’atmosfera terrestre, tornando indietro di oltre 1,2 milioni di anni. Il team di scienziati per tre mesi ha lavorato con una temperatura media estiva di -35 gradi, estraendo campioni di. Conservate in container che garantiscono la catena del freddo a -50 gradi, le carote giungeranno prima ail 16 aprile.