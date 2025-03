Iodonna.it - Dalla Sapienza, prima al mondo per studi classici, all’Università di Bologna, tra le prime 50 al mondo, l'Italia è piena di eccellenze che oggi aprono le loro porte alla cittadinanza con eventi culturali e scientifici

Il 20 marzo 2025 si celebra la Giornata Nazionale delle Università, un appuntamento annuale importante, che mette in luce il ruolo cruciale degli ateneini nello sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese. PromossaConferenza dei Rettori delle Universitàne, in collaborazione con l’Anci, l’Associazione Nazionale Comunini, questa giornata è un’occasione per aprire ledelle università, mostrando ilcontributo come motori di innovazione e coesione sociale. Ladi Roma è launiversità alnegliX Giornata delle Università: ponte tra cultura, innovazione e territorioL’Università rappresenta uno dei pilastri fondamentali della società, un luogo dove il sapere prende forma, si arricchisce e si rinnova.