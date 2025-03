Ilprimatonazionale.it - Dalla Fornero a Fornaro: oltre il pianto della sinistra, c’è l’Europa

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 20 mar – Ci sono momenti in politica in cui si piange e momenti in cui si incide. Il discorso di Giorgia Meloni su Ventotene ha avuto il merito di fare la seconda cosa, mentre altri si sono dedicati alla prima. Ildi Federicoin Parlamento ne è la sintesi perfetta: lasi trova più incredula che arrabbiata, più smarrita che combattiva. E il problema non è Ventotene in sé, ma il fatto che qualcuno abbia osato toccare un feticcio intoccabile, creando un precedente pericoloso per chi vive di figurine più che di sostanza.Da, il lungoLacrime: le abbiamo viste nel 2011, quando Elsascoppiò in singhiozzi annunciando la riforma delle pensioni. E le abbiamo viste di nuovo ieri, quando Federicosi è “commosso” in Parlamento dopo le parole di Giorgia Meloni su Ventotene.