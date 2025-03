Calciomercato.it - Dal Napoli alla Juve: hanno chiuso prima di Italia-Germania

Leggi su Calciomercato.it

Da San SiroSerie A: il calciatore dellaè il prescelto per sbarcare in estate nel nostro campionato. Non ci sono dubbiSenza Serie A, le attenzioni degli appassionati di calcio sono chiaramente rivoltedoppia sfida tra l’di Luciano Spalletti e ladi Nagelsmann.Daldi(LaPresse) – Calciomercato.itUna doppia sfida di Nations League che mette difronte diversi giocatori, destinati ad animare il prossimo calciomercato estivo. I match saranno un’occasione chiaramente per tornare ad ammirare le qualità di alcuni calciatori, chelasciato la Serie A.Tra pali, ritroviamo un Donnarumma, reduce dsuper prestazione contro il Liverpool, ma le attenzioni di molti saranno per Sandro Tonali e Calafiori, oggi in Premier League, ma che in tanti sperano di poter rivedere presto in