Dacci i soldi”, dipendente si oppone e viene accoltellato

Torrita di Siena, 20 marzo 2025 – “”. Si. È successo in un rivenditore di kebab a Torrita di Siena intorno alle 21 di mercoledì 19 marzo. Alcuni malviventi, per il momento ignoti, sono entrati nel locale armati di coltello intimando a unpakistano di 43 anni di consegnare loro il denaro della cassa. L’uomo ha opposto resistenza ed è stato raggiunto da alcuni fendenti di coltello. Il 43enne è rimasto ferito e trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Le Scotte di Siena. Non è in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a dileguarsi con il denaro e sulle loro tracce adesso ci sono i carabinieri della compagnia di Montepulciano che stanno facendo tutte le verifiche del caso, tramite anche la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.