Today.it - Da ubriachi attaccano poliziotti con pugni e calci: arrestati, uno di loro per la sesta volta in sei mesi

Leggi su Today.it

Eranoe hanno iniziato a prendere adue agenti di una pattuglia della polizia di Stato che passavano di lì. È successo in pieno centro a Varese, in via Morosini. Due uomini (italiani) di 30 e 37 anni si sono scagliati contro una poliziotta e un poliziotto in servizio. Nel.