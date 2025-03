Notizie.com - Da gennaio di quest’anno 20 suicidi in carcere, perché la situazione nelle carceri è drammatica

Ai diciotto detenutiinsi aggiungono quelli delle ultime ore: sale così a venti il numero delle persone che si sono tolte la vita dietro alle sbarre degli istituti di pena italiani solo nel 2025. Dadi20in, ladelleitaliane – notizie.comNegli ultimi giorni sono saliti a venti i detenuti che si sono suicidati in. Il dato è allarmante e riguarda solo i primi tre mesi del 2025.Uno dei fattori concatenati al dramma delle morti è il sovraffollamento, sempre più grave, non solodegli adulti, con circa 16mila persone che non hanno un posto regolamentare. Ma anche negli istituti per minorenni, “dove non si era mai registrato”. La denuncia arriva da Antigone, proprio oggi, giovedì 20 marzo, nel giorno del dibattito straordinario sullealla Camera dei deputati.