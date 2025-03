Da famoso a clochard è morto in solitudine L’annuncio | Non ci sono i soldi per il funerale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica morte di un ex calciatore della Juventus, la cui vita ha preso una piega drammatica. L’ex campione, che in passato ha calcato i campi della Serie A con la maglia bianconera, è deceduto ine povertà. Attualmente il suo corpo si trova in obitorio, in attesa di essere sepolto, perché l’uomo sembra non avere nessun parente che si possa occupare delle spese per il. Dopo aver lasciato il mondo del calcio, la sua carriera è terminata precocemente a causa di vari fattori, ma la sua vita è cambiata radicalmente. Purtroppo, la situazione economica dell’ex sportivo è peggiorata drasticamente nel corso degli anni. Lontano dai riflettori, ha vissuto in condizioni di estrema difficoltà, fino a diventare. Il calciatore ha vissuto di stenti, lontano dalla fama e dal benessere che aveva conosciuto durante gli anni di gloria nei campi da gioco.