Da Alfonsina strada a Kirsty Coventry, le donne abbattono il soffitto di cristallo nello sport

nelL’elezione dicome presidente del CIO porta nuovamente alla ribalta il tema della presenza femminile. La Ministra per la Gioventù e lodello Zimbabwe è infatti diventata la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale, oltre a essere la prima africana a ricoprire questo ruolo. La scalata dellenel mondo agonistico è lento e la parità di genere non è ancora stata raggiunta. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno segnato un importante traguardo, con le atlete che costituivano il 50% dei partecipanti. A livello amministrativo, però i Comitati Olimpici Nazionali hanno ancora del lavoro da fare: solo 17 su 206 sono presieduti da, mentre per quanto riguarda le federazioni internazionali solo il tennistavolo, il golf e il triathlon vedono a loro capo una figura femminile.