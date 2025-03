Unlimitednews.it - Cybersicurezza, come la collaborazione uomo-IA sta cambiando il “gioco”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’attuale campo di battaglia digitale, le minacce informatiche si evolvono a un ritmo senza precedenti, rendendo le misure di sicurezza tradizionali inadeguate contro i criminali informatici più sofisticati. Poiché i cyberattacchi diventano sempre più intricati, le organizzazioni hanno bisogno di una strategia di difesa proattiva e intelligente. Uno studio innovativo, “Human-AI Enhancement of Cyber Threat Intelligence”, pubblicato sull’International Journal of Information Security, rivelalatrae IA stia trasformando l’intelligence sulle minacce informatiche (CTI).Utilizzando un modello di Reciprocal Human-Machine Learning (RHML), l’IA e gli esperti di cybersecurity lavorano in tandem per migliorare il rilevamento e la risposta alle minacce.