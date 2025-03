Curling Mondiali femminili 2025 | l’Italia spazza via la Norvegia e rimane in corsa ma per i play-off serve un miracolo

Leggi su Sportface.it

Grande vittoria delaidiin corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. Per mantenere vive le residue chance di qualificazione ai-off serviva un successo al quintetto formato da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, che ha risposto presente battendo con un perentorio 9-2 la. Alla vigilia le scandinave precedevano le azzurre in classifica, ma il match non ha avuto storia, conche l’ha fatta da padrone fin da subito. La squadra tricolore ha scavato un solco già nei primi end, per poi gestire comodamente il vantaggio accumulato e trovare la quarta vittoria del suo Mondiale. Con questo successo Constantini e compagne compiono un balzo in classifica fino all’ottavo posto, scavalcando in un colpo solo Stati Uniti, Giappone e la stessa