Cuore, screening gratis a Bologna: ecco quando e dove

, 20 marzo 2025 – Visite gratuite al. Prevenire le malattie cardiovascolari e sensibilizzare sui fattori di rischio, diffondere indicazioni utili per adottare stili di vita sani e monitorare lo stato di salute dele delle arterie. Tutto questo per agire prima che i sintomi della malattia si manifestino. Sono questi gli obiettivi che si è data Croce Rossa Italiana attraverso la campagna nazionale ‘Itinerari della Salute - Prevenzione Cardiovascolare’, un tour di prevenzione a bordo di un'unità mobile attrezzata donata da Iveco Group che, in 10 tappe, attraverserà l'Italia. Al 'appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 marzo, ai Giardini Margherita - Piazza Jacchia, dalle 9 alle 18. Chi vorrà, senza alcuna prenotazione o richiesta e in modo completamente gratuito, potrà essere sottoposto a visita cardiologica da parte di un medico specialista.