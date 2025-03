Nerdpool.it - Crusader Kings III: primo diario di sviluppo per Chapther 4

È di settimana scorsa, il 12 marzo 2025, l’annuncio da parte di Paradox dikinngs III4; il pacchetto di conteenuti per il 2025 dello strategico ad ambientazione medioevale.Come esplicitato nel video di annuncio a partire da questa settimana verranno rilasciati, come di consueto, i Dev Diary: post sul forum ufficiale in cui gli sviluppatori presentano in maniera più o menno approfondita il lavoro che stanno facendo in merito a determinati sezioni del contenuto che sarà poi rilasciato. I Dev Diary sono numerati e di solito ildi essi viene rilasciato poco dopo l’annuncio del gioco o DLC a cui è dedicatoQuesto metodo di comunicazione è usato da Paradox per tutti i suoi giochi, Europa universalis, Stellaris, Victoria, etc, e permette di mantenere una comunicazione costante con la community e ricevere back su quello che sarà poi posdsibile giocare.