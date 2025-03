Game-experience.it - Crunchyroll, tutti gli anime per la primavera 2025, tra novità e nuove stagioni

Lasi preannuncia ricca di emozioni per gli appassionati di, la principale piattaforma di streaming dedicata all’animazione giapponese, ha svelato proprio in queste ore la sua line-up stagionale, includendo siaserie inedite sia il ritorno dimolto attese. Inoltre, alcunidella stagione invernale continueranno la loro programmazione nei prossimi mesi.Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta con leserie di:.#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECTA Ninja and an Assassin Under One RoofAnne ShirleyCan a Boy-Girl Friendship Survive?Catch Me at the Ballpark!Classic?StarsFood for the SoulGUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERSI’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire!monoOnce Upon a Witch’s DeathPlease Put Them On, Takamine-sanSummer PocketsTeogoniaThe Beginning After the EndThe Brilliant Healer’s New Life in the ShadowsThe Gorilla God’s Go-To GirlThe Shiunji Family ChildrenThe Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another KingdomThe Unaware Atelier MeisterTo Be Hero XWITCH WATCHZatsuTabi -That’s Journey-Adesso invece scopriamo ledegligià disponibili su:Black Butler -Emerald Witch ArcBye Bye, Earth Season 2Fire Force Season 3I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Season 2One Piece (Returning From Hiatus)Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2My Hero Academia: VigilantesSHOSHIMIN: How to become Ordinary Season 2WIND BREAKER Season 2Qui di seguito sono presenti le due serie ancora in corso dalla stagione invernale:I Left my A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!Il monologo della Speziale Stagione 2Con una programmazione così ricca e variegata,si conferma il punto di riferimento per gli amanti dell’animazione giapponese.