Crunchyroll | da One Piece a My Hero Academia tutti gli anime in arrivo questa primavera sulla piattaforma

Ladigitale interamente dedicata al mondo degliha aggiornato il suo calendario per questi prossimi mesi, la casa per eccellenza degliin tutto il mondo, ha annunciato oggi le serie ine si preannuncia un calendario ricco sia di novità che di grandi ritorni. Il team di Fire Forcetorna in azione, quattro anni dopo la fine dell'ultima stagione. Nella seconda stagione di WIND BREAKER, continua l'ascesa di Sakura da delinquente liceale a leggenda eroica! E poi ancora, nello spin-off My: Vigilantes conosceremo, Koichi, studente universitario che aspira a diventare un eroe. Infine, non perdete il ritorno di Onedopo una pausa di sei mesi, con i sequel dell'arco .