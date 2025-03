Internews24.com - Cruciani non ha dubbi: «Inzaghi? L’Inter dovrebbe subito rinnovarlo! Potrebbe diventare il loro Ferguson…»

di Redazionenon ha: «ilFerguson.» Le parole del conduttore Durante il podcast Aria Fritta, lo speaker e conduttore radiofonico, Giuseppe, ha elogiato cosi il tecnico dell‘Inter, Simone:LE PAROLE- «Posso raccontare che ho fatto uno straordinario viaggio Milano-Roma e mi sono imbattuto con mistere la famiglia: persona squisita. E mi sono convinto, dopo un divertente e istruttivo colloquio, che è giusto rinnovargli il contratto.farlo al più presto possibile e credo che possail Ferguson del: l’ambizione del clubessere quella, non so se sia anche la sua. Ma lui si affeziona ai posti in cui sta: bisogna vedere se Oaktree sia all’altezza alla sua ambizione.