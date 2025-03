Ilgiorno.it - Cross per Tutti, passione all’aria aperta. Ecco i vincitori sui sentieri della Brianza

Dopo sei gare che hanno visto la partecipazione complessiva di ben 4.000 atleti, la 14esima edizione di “per“ si chiuderà ufficialmente domani sera a Cesano Maderno con la cerimonia di premiazione. Atleti di ogni età, dai 5 agli 86 anni, hanno gareggiato tra prati e boschi a Canegrate, Cesano, Cinisello, Lissone, Paderno e Brugherio. Venerdì alle 21 sul palco del teatro Excelsior la consegna dei premi. Il triatleta azzurro Thomas Previtali (Atletica Vedano), 25 anni, ha conquistato il titolo seniores con 127 punti, uno in più di Giacomo Talamazzini. Tra le donne, Alessandra Renda (US San Vittore Olona), 24 anni, ha vinto il titolo seniores con 58 punti. Tra le Promesse si confermano campioni under 23 Luca Andreis (Euroatletica 2002) e Laura Ceddia (Atletica Vedano); Giacomo Giorgini (TeamLissone) e Giulia Bergamin (TeamLissone) conquistano la vittoria tra gli juniores; Federico Caimi (Euroatletica 2002) e Carola Fancellu (Euroatletica 2002) dominano la classifica Allievi.