Secoloditalia.it - Crosetto: “L’unico modello di difesa praticabile è quello della Nato. Lo dicono i Trattati. Evitiamo polemiche sterili”

“Vorrei chiarire alcuni punti essenziali sul temanazionale e del suo rapporto con la Ue e le nostre alleanze internazionali“. E’ l’incipit di una lettera che Guido, ministro, ha inviato al CorriereSera, oggi in edicola. Uno scritto chiarificatore di nodi essenziali qualicomune e riarmo, sui quali il ministro non intende lasciare campo a visioni non corrette. Per questo ha inteso condividere “alcune informazioni che si basano suiistitutivi Ue e l’ordinamento italiano, dalla Costituzione alle leggi: per evitare interpretazioni distorte esu temi di assoluta rilevanza che oggi vanno scuotendo i governi come l’opinione pubblica”. Punto primo: “Partiamo dalla normativa europea, chiara e inequivocabile, sul tema. L’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea (Trattato di Maastricht, modificato dal Trattato di Lisbona) stabilisce un principio fondamentale e, per me, chiarissimo: ‘Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione neiappartiene agli Stati membri’.