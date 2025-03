Game-experience.it - Cronos: The New Dawn, il diario di sviluppo del Future Game Show mostra il gameplay

Approfittando del, Bloober Team ha svelato nuovi dettagli su: The New, survival horror ambientato in una Polonia post-apocalittica degli anni ’80. Il primodihato sequenze inedite diplay, oltre a interviste ai co-director Wojciech Piejko e Jacek Zi?ba. Gli sviluppatori hanno descritto il titolo come un omaggio al body horror di La Cosa, con meccaniche ispirate a Dark Souls e Dead Space. Nel gioco, i giocatori interpreteranno un “Transitante”, un esploratore incaricato di cercare fratture temporali per salvare i superstiti dell’Apocalisse.Il mondo di gioco è popolato dagli “Orfani”, mostri mutanti fatti di carne umana, deformi e dotati di abilità uniche. L’arsenale del protagonista include armi avanzate come un fucile a pompa ad alta tecnologia, proiettili a testata ricercante e un lanciafiamme, elemento chiave per combattere le creature.