Ilgiorno.it - Cronaca di un nubifragio annunciato? Perché la Lombardia è a rischio il prossimo weekend

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Durante il fine settimana del 22 e 23 marzo, un ciclone formatosi sull’Oceano Atlantico raggiungerà il Nord Italia e, incontrando i venti di scirocco che soffiano dal Nord Africa, creerà le condizioni perfette per nuovi nubifragi non solo in Toscana ed Emilia-Romagna – devastate dalle recenti alluvioni – ma anche in. Tutti i laghi della regione sono già stracolmi d’acqua e il fiume Po in una settimana si è ingrossato, aumentando la sua portata di oltre 100 per cento. A lanciare l’allarme è l’Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e della acque irrigue (Anbi). Insono critici i livelli di invaso dei laghi, cioè il volume d’acqua che normalmente possono contenere: il lago Maggiore è riempito al 95 per cento, mentre quello di Garda è quasi al 106 per cento e le aree vicine alle rive sono già parzialmente allagate.