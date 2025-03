Liberoquotidiano.it - Crisi isterica su Ventotene: una opposizione ferma al 1941

L'uso politico della storia da parte della sinistra durante questa legislatura è sistematico: sono partiti con lo spettro del fascismo, hanno evocato i totalitarismi del '900, fino ad utilizzare un testo scritto nel, il Manifesto di, per sostenere che la destra italiana è affetta da nazionalismo acuto e dunque impresentabile in Europa. Quando Giorgia Meloni in Parlamento ha citato alcuni passaggi di quel documento, l'ha svelato di essere vittima di una psicosi che le impedisce di guardare lucidamente alla realtà. Ispirarsi al manifesto scritto da Spinelli, Rossi e Colorni oggi è impossibile, ma per la sinistra senza spazio e tempo, il passaggio fatto in aula dal presidente del Consiglio diventa una provocazione che fa perdere loro ogni controllo emotivo. È la dimostrazione dell'inattualità della sinistra italiana, anticapitalista, antiamericana, antioccidentale.