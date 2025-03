Inter-news.it - Criscitiello distingue: «Napoli chiacchiera, Inter fa altro!»

Micheleha sottolineato quelle che sono, dal suo punto di vista, le differenze nelle ambizioni di. Un elemento lo comproverebbe.LA POSIZIONE – L’e ilsono le due principali contendenti allo scettro di Campione d’Italia. Le due compagini, che hanno conquisto il trofeo nelle ultime edizioni, si trovano momentaneamente a 3 punti di distacco. Con i nerazzurri in vantaggio sui partenopei, il giornalista Micheleha così commentato la corsa scudetto con un video pubblicato sul proprio canale Youtube: «Il popolo napoletano, dopo la mancata sostituzione di Kvaratskhelia, ha capito che De Laurentiis aveva piùesse ad andare in Champions League che a vincere lo scudetto, altrimenti sarebbe stato speso in maniera diversa il budget a disposizione dopo la cessione del georgiano.