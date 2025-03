Ilrestodelcarlino.it - Crepe sui muri di un edificio. Scatta l’inagibilità dopo i controlli

È stato dichiarato parzialmente inagibile il condominio di via Ponte Fosso Mare, a Potenza Picena, dove la scorsa settimana erano state segnalate da un lettore delle vistose– visibili anche a occhio nudo – suiesterni. Adesso, per effetto di un’ordinanza firmata dal sindaco Noemi Tartabini, l’unica famiglia che vive in un’abitazione del palazzo potrà rimanere là dentro, senza però poter fruire del bagno. Altri due appartamenti invece non potranno essere usati. La segnalazione era apparsa sul Carlino, perché un cittadino aveva raccontato sulle nostre colonne che qualche giorno prima era andato a visitare un’abitazione di quel condominio, in quanto interessato all’acquisto. Ma una volta arrivato lì, non aveva potuto non notare quegli strani cedimenti sulle pareti e aveva evidenziato la situazione, ritenendola preoccupante.