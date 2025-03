Thesocialpost.it - Cremona, città in lutto: morto il giovane Alessandro Costa

L’intera comunità è inper la scomparsa di, 35 anni, venuto a mancare a causa dell’aggravarsi di un malessere improvviso che lo aveva colpito nei giorni scorsi.Molto conosciuto e stimato,era un punto di riferimento nel mondo dello sport e dell’istruzione. Calciatore del Chieve, squadra di Prima Categoria, aveva dedicato il suo tempo anche all’allenamento dei più piccoli nella Sported Maris. Appassionato tifoso della Cremonese, non perdeva occasione per seguirla, anche in trasferta.Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente mercoledì, rendendo necessario il ricovero d’urgenza in terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare.lascia nel dolore la sua compagna, con cui era prossimo alle nozze, il figlio di due anni, i genitori e la sorella Valentina.