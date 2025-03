Ilfattoquotidiano.it - “Cracco offra un pasto a chi non può permetterselo”: sit-in di Ultima Generazione di fronte al ristorante

“Chiediamo a Carlodi offrire unsospeso a settimana per chi non può. Chiediamo che una persona di una certa classe sociale aiuti chi più ne ha bisogno. Chi ha di più deve dare a chi ha di meno”. Così i manifestanti diche nel primo pomeriggio hanno organizzato un sit-in dialin Galleria Vittorio Emanuele II nel centro di Milano. “Non siamo criminali, non siamo terroristi”, hanno proseguito i dimostranti. “Siamo studenti, pensionati, lavoratori che cercano un aiuto da questi personaggi visto che non lo fa il governo”. Il presidio è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno denunciato a piede libero i cinque manifestanti.L'articolo “una chi non può”: sit-in didialproviene da Il Fatto Quotidiano.