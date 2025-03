Oasport.it - Coventry prima donna presidente CIO, nonché primo presidente africano

Un’elezione che farà la storia. Kirstyè stata eletta come la decimadel Comitato Olimpico Internazionale. La 41enne del Zimbabwe sarà quindi lae laafricana a ricoprire la carica didel CIO.è stata scelta a scrutinio segreto tra sette candidati nel corso della 144ª Sessione del CIO che si è tenuta quest’oggi, giovedì 20 marzo a Costa Navarino, in Grecia, per un mandato di otto anni. Gli altri candidati erano il francese David Lappartient, il britannico Sebastian Coe, n.1 della World Athletics, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr., il giapponese Morinari Watanabe, il principe giordano Faisal al-Hussein e l’anglo-svedese Johan Eliasch.Laeletta succede, quindi, a Thomas Bach, eletto per lavolta nel 2013 e rieletto nel 2021.