Ilgiorno.it - Costo del lavoro troppo alto: Consitex licenzia in Ticino

Como – Brilla un po’ meno la stella del Cantondove l’economia è in frenata e i primi a rimetterci, in termini di posti di, sono i frontalieri. L’ultima azienda in ordine di tempo ad annunciare una “riorganizzazione della struttura produttiva” che porterà a “un programma di uscite che coinvolge circa 80 persone” è laSA di Mendrisio, che fa parte del gruppo Ermenegildo Zegna. Il gruppo ha deciso di riportare in Italia, nell’impianto di Oleggio, in provincia di Novara, il reparto taglio per il “continuo aumento del salario minimo all’interno del Cantone l’attuale cambio del Franco Svizzero”. In pratica produrre in Svizzera sta diventandoso e, almeno dal punto di vista della manodopera, l’Italia è diventata più conveniente. Un’inversione di tendenza rispetto alla fuga degli ultimi anni che ha trasformato il Cantonin uno dei poli produttivi della moda internazionale.