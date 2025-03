Lanazione.it - Costituzione e zainetto per i giovani di Castiglion Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 marzo 2025 –per idiL’amministrazione comunale regala locon il logo delle Politicheli con una copia dellaagli oltre 100che hanno compiuto 18 anni nel 2024. Prosegue l’iniziativa delle Politicheli nel omaggiare i neo diciottenni di unocontente la. In questi giorni è in atto la consegna agli oltre 100che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno. Lache viene consegnata rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza di una comunità; e l’invito dell’amministrazione comunale è proprio quello di leggerla al fine di comprendere come un paese possa davvero avere, come primo interesse, la solidarietà tra le persone. Oltre alla sacca con il logo troveranno al suo interno laItaliana e una lettera che gli sia di augurio.