Ilrestodelcarlino.it - Cosmoprof, il salone del beauty: “Settore chiave del Made in Italy”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 marzo 2025 – BolognaFiere apre le porte alla 56ª edizione di, manifestazione internazionale del mondo della cosmetica e del, ormai tradizione nel capoluogo felsineo, per la quale sono attesi circa 250 mila visitatori, oltre tremila espositori da 65 Paesi e più di diecimila brand. Numeri in crescita che, da oggi fino a domenica, stanno riempiendo i padiglioni del distretto, dove, per l’inaugurazione, è arrivato il ministro delle Imprese Adolfo Urso: la cosmetica “è untrainante delinnel mondo – scandisce –, che cresce continuamente in qualità, eccellenza, sostenibilità e in volumi in diversi mercati”.a Bologna: le foto E parlando di dazi, “l’Italia è un grande Paese esportatore, che l’anno scorso ha superato Giappone e Corea del Sud e che ha un interscambio molto positivo con gli Stati Uniti – afferma Urso –.