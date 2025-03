Cosmetica Zoppas Ice | Export italiano in crescita +114% nel 2024  

Sbircialanotizia.it - Cosmetica, Zoppas (Ice): “Export italiano in crescita, +11,4% nel 2024”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L’dellaitaliana “è un settore in, dal 2022 al 2023 è cresciuto, infatti, di circa venti punti percentuali e nel 2024 è cresciuto di un ulteriore 11,4%”. Pertanto “è una di quelle locomotive che hanno consentito al Made in Italydi non essere penalizzato dai settori in calo”. E’ quanto affermato . L'articolo(Ice): “in, +11,4% nel 2024” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.