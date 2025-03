Cosmetica Zanini BolognaFiere Cosmoprof | Oltre 3000 espositori all’edizione 2025

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Oggi è partito, un'edizione molto importante per noi, abbiamo registratoda 65 Paesi e attendiamo 250.000 visitatori. da 150 Paesi. Ancora una voltarimane la piattaforma per eccellenza di business per l’industria”. È quanto affermato da Enrico, direttore generale di, alla 56esima edizione di .