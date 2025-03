Liberoquotidiano.it - "Così l'Europa avrebbe l'esercito più forte al mondo". Benigni su Rai 1, "Il Sogno" è un manifesto politico

Leggi su Liberoquotidiano.it

Doveva essere solo uno "show-evento", quello di Roberto. Ma a tratti si è trasformato in un comiziosull'e il futuro dell'Unione europea. "Ildella pace universale è fattibile? Quasi tutti mi risponderebbero di no, io vi dico che non solo è raggiungibile ma inevitabile - arringa il pubblico il grande comico e regista toscano, premio Oscar con La vita è bella -. La guerra finirà per sempre, non c'è alternativa, non può che finire. E siamo noi europei che dobbiamo dire agli altri: siete fratelli". La conclusione dello spettacolo Ilè quasi utopia. Ma altri passaggi del lungo monologo sono molto più concreti e pragmatici. Quasi un. All'"servono una difesa e una politica estera comune. Facendo uncomune non si perde sovranità, si recupera.