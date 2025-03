Ilfattoquotidiano.it - “Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ho trovato una serie di chat, lui ha negato tutto”: le parole dell’ex di Cesare Cremonini, Martina Maggiore

“La mia storia conè iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri“, il racconto dial settimanale “Oggi“. Una relazione iniziata nel 2018 ma conclusasi con un finale amaro: la dipendenza affettiva, i tradimenti, il buio della depressione. “Ma che stupida ragazza” è il titolo del libro che ha scritto per raccontare la fine del loro amore burrascoso: “L’ho scritto per aiutare chi si trova nella mia stessa situazione. Mi sono annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero”.Il primo incontro in palestra: “La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura. Ha fatto il suo primo San Siro ed io ero lì a sostenerlo, ho legato con i suoi amici e con sua madre, che mi vedeva come una figlia.