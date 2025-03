Oasport.it - Cosa succede per Federica Brignone e Sofia Goggia se viene cancellata la discesa delle finali

Neve e ancora a neve a Sun Valley (USA), sededi Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco è all’ultimo atto e saranno emessi i verdetti definitivi sulle assegnazioniSfere di Cristallo (generale e di specialità). Ebbene, sarebbe dovuta andare in scena quest’oggi la prima prova cronometrata disia per uomini che per donne negli States, ma le poco favorevoli condizioni meteorologiche hanno suggerito agli organizzatori di cancellare i traning n.1.Secondo lo schedule, nella giornata di domani sono previsti altre due prove cronometrate diper uomini e donne, ovvero alle 18.00 italiane per le ragazze e alle 19.30 nostrane per i ragazzi. Se la perturbazione dovesse protrarsi anche nelle prossime ore, vi potrebbero essereconseguenze importanti specialmente nel massimo circuito femminile.