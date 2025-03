Ultimouomo.com - Cosa ricordiamo del calcio al tempo della pandemia?

L'ansimare dei giocatori che riecheggia negli enormi stadi vuoti; la palla a ogni colpo restituisce in uno stunk la potenza del tiro. Le indicazioni degli allenatori perfettamente intellegibili pure in tv, le urla, gli insulti, il riconoscimento di tutta una dimensione sonora fino a quel momento occulta. Il clima, scrivevano tutti, "è surreale". A settembre 2020, mentre il premier Conte bollava come “inopportuna” la paventata riapertura degli stadi dopo il lockdown, il leader leghista Matteo Salvini commentava caustico: "Alla terza partita con il pubblico finto, cambio canale".Da giugno a inizio agosto, in tv, si erano susseguite partita dopo partita a tre giorni di distanza l'una dall'altra. La corsa Scudetto, la finale di coppa Italia, le final eight di Europa League giocate in Germania, quelle di Champions a Lisbona.