Cosa fare oggi a Bologna | tutti gli eventi del 20 marzo 2025

, 20- Il weekend si sta avvicinando, ma prima lascia spazio a un giovedì ricco di appuntamenti imperdibili, che spaziano tra arte e cultura. Vediamone insieme alcuni. Alle 18, in Salaborsa, Alessandro Averna Chinnici e Riccardo Tessarini parlano del loro libro L’Italia di Rocco Chinnici. Storie su un giudice rivoluzionario e gentile, insieme con Matteo Massi. Alle 19, al Grand Tour Italia, Andrea Gori presenta il suo libro, scritto con il contributo di Giulia Graglia, Sotto il segno del vino. Come sopravvivere (e divertirsi) nell’ universo eno-zodiacale. Alle 20.30, il Teatro Comunale ospita SER, di e con la stella madrilena Sergio Bernal. Ad accompagnarlo, i danzatori Cristina Cazorla, Carlos Romero e Ana Sophia Scheller. Alle 21, il Duse apre il sipario per Una giornata qualunque, con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch.