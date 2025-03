Quotidiano.net - Cosa c’entrano Cina, India e Turchia con le quotazioni record dell’oro

Milano, 20 marzo 2025 – L'oro ha registrato una nuova ascesa negli ultimi due anni, con un incremento di oltre l’80% rispetto ai minimi del settembre 2022. A trainare il recente rally sull’oro, l’asset rifugio per eccellenza nei momenti di crisi, sono le banche centrali, in particolare quelle dei paesi emergenti, con il fine di aumentare le proprie riserve per proteggersi dalle incertezze economiche e politiche. A questo si aggiunge una crescente domanda anche da parte dei consumatori. Il metallo giallo ha raggiunto il mercato retail e così negli Stati Uniti le barre d’oro sono comparse sugli scaffali della catena Costco. Oggi il pessimismo economico “sta guadagnando terreno. Sempre più investitori ritengono che l'economia globale sia in pericolo e cercano rifugi sicuri” spiega Matteo Campi, head of multiasset and alternative di Arca Fondi Sgr, delineando il quadro che ha portato l’oro a viaggiare ieri su nuovi massimi storici, superando i 3 mila dollari per oncia.