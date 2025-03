Iltempo.it - Cortocircuito woke su Lucio Corsi e i rom, Giordano esplode: "Non è uno scherzo!"

Ci mancava l'assurda polemica suche in quattro e quattr'otto è passato da idolo della galassia di sinistra a pericoloso razzista. Una vicenda surreale che scatena Marionel corso della puntata di mercoledì 19 marzo di Fuori dal coro, su Rete 4. Ma di cosa parliamo? Il cantautore reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con "Volevo essere un duro" e rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, è finito nell'occhio del ciclone per una frase contenuta nel testo di "Altalena Boy", brano del 2015 che recita: "C'è chi dice 'l'hanno preso gli zingari. E l'han portato in un campo fuori Roma". Una canzone che parla di un bambino sparito in un tono poetico e surreale, e in cui le persone e i media avanzano le ipotesi più disparate come quella di un rapimento alieno o da parte degli "zingarei", appunto.