Corteo estrema destra alta tensione Sinistra | Contro-manifestazione

A Reggio arrivano le prime adesioni all’appello lanciato da Anpi, sindacati e centri sociali per unain risposta a quella annunciata dal gruppo didei ‘patrioti’ per il 30 marzo prossimo,"degrado, spaccio e violenza" e partenza dalla zona stazione. Ad annunciare il loro impegno per mantenere "libera la nostra città dai gruppi neofascisti e neonazisti", sono in particolare Europa Verde, Possibile, Rec (Reggio Emilia in Comune),Italiana,per Reggio e Ugs (Unione giovani di). "La- spiegano- si alimenta trasformando il tema della sicurezza in una pratica razzista e violenta, incitando all’esclusione sociale, creando nemici fittizicui scagliare la propria impotenza e frustrazione". Invece "la nostra idea di sicurezza, come la intendiamo in linea di principio e come la pratichiamo con il nostro impegno nell’amministrazione cittadina, si declina nel segno della cura, cura della città e dei suoi abitanti, con un agire inclusivo che unisce e non divide".