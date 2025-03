Ilrestodelcarlino.it - Corteo degli studenti del linguistico per ricordare la giornalista Ilaria Alpi

Questa mattina in occasione della tragica ricorrenza dell’assassinio die del cameraman Miran Hrovatin a Mogadiscio, glidel comitato di base del liceodi Cesena, che dal 2013 porta il suo nome, organizzeranno uncommemorativo. L’iniziativa vedrà la partecipazione di tutti gli, dei docenti e del dirigente scolastico, Francesco Postiglione.è stata uccisa in Somalia nel 1994. Aveva trentadue anni ed era una reporter della RAI. Quando è morta stava indagando su un traffico di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l’Europa. Per laitaliana raccontare le ingiustizie, le violenze e non tacere la verità era una sorta di imperativo. Ma, come scrive Gigliola Alvisi nel libro pubblicato da Bur Rizzoli nel 2019, “cercare sempre la verità può far paura.