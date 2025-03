Ilgiorno.it - Corso San Gottardo: "Da borgo dei formaggiai. A strada dello “struscio“"

Circa un chilometro separa l’arco di Porta Ticinese dalla circonvallazione esterna: una via che scorre dritta e parallela al Naviglio Pavese, ma a un isolato di distanza, interamente punteggiata di negozi. Parte di Milano dal 1873,Sanera il cuore del cosiddetto "dei": qui sorgevano centinaia di casere, magazzini per la conservazione e la stagionatura dei formaggi. Del resto, le chiatte che solcavano il Naviglio spesso scaricavano le merci prima della Darsena, per non pagare il dazio alla dogana. "Venuto meno il traffico fluviale è rimasta unacommerciale – ricorda Carlo Zappi, che abita vicino – Ma da viasta diventando una zona turistica. E le vecchie botteghe lasciano spazio a catene, fast food e negozi di telefonia". Lapullula anche di parrucchieri, ottici, estetiste e agenzie immobiliari.