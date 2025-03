Justcalcio.com - Corriere dello Sport – non solo Nico Paz, contatti per Güler

Se le grandi manovre per raggiungerePaz, vero oggetto dei desideri nerazzurri, sono avviate da tempo, grazie al canale preferenziale tra Zanetti e Pablo, il padre del gioiello del Como, sembra che l'Inter abbia effettuato le prime mosse anche per Arda, di fatto il piano B rispetto al talento argentino. Tra Turchia e Svizzera, infatti, è rimbalzata l'indiscrezione di un primo contatto tra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore del Real Madrid. Si sarebbe trattato di una richiesta di informazioni: in sostanza, una verifica in merito alla sua situazione e posizione all'interno del Real e pure sulla sua eventuale disponibilità a lasciare la capitale spagnola per approdare magari in nerazzurro.