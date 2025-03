Inter-news.it - Correa affronta una settimana importante! Presto protagonista

Joaquinsta perre unapiuttostoper la sua esperienza all’Inter. L’attaccante saràmoltoper Simone Inzaghi.PREPARAZIONE – Joaquinsi sta riposando in questi giorni, così come tutti i suoi compagni non infortunati o convocati dalle rispettive nazionali. L’argentino ha giocato gli 11 minuti finali della partita vinta contro l’Atalanta e in questa stagione è diventato uno dei tasselli più preziosi per la squadra di Simone Inzaghi. Prezioso per defezioni nella rosa: Marko Arnautovic ha avuto diversi problemi fisici, Mehdi Taremi non ha rispettato le aspettative.perciò ha avuto più spazio del previsto e si prepara a vivere unadatitolare in Inter-Udinese? La situazione in attaccoTITOLARE! –è l’unico attaccante a disposizione di Inzaghi in questo mini-ciclo senza partite dei club.