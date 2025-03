Coronas | Manifesti abusivi in città | vandalismo mascherato da protesta

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 20 marzo 2025 – “L‘affissione selvaggia disu muri, pensiline e cartelloni pubblicitari ha nuovamente colpito la, trasformando il decoro urbano in un ricettacolo di carta incollata senza autorizzazione. Stavolta, nel mirino ci sono i volantini di una manifestazione contro il porto crocieristico di Fiumicino, affissi ovunque senza alcun rispetto per le regole e la collettività”. A parlare è Alessio, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale.“Non si discute il diritto di esprimere le proprie opinioni o di organizzare eventi – afferma– , ma farlo deturpando lacon affissioni abusive significa calpestare le regole e mancare di rispetto ai cittadini. Le pensiline degli autobus, i muri e perfino i cartelloni di attività commerciali si sono trasformati in una bacheca selvaggia, in un atto che più che sensibilizzare su una causa, lascia dietro di sé solo degrado.