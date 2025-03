Biccy.it - Corona divulga gratuitamente la telefonata a tre con Fedez e Angelica: “Questo perché YouTube mi ha rimosso il video”

Lo scorso gennaio Fabrizioha pubblicato un episodio di Falsissimo dal titolo Il Vero Amore Diin cui ha svelato l’esistenza diMontini. Uncaricato in due parti, la prima gratuita e la seconda a pagamento, dove c’era la famosaa tre fra lui,.Ieriquella puntata – che aveva fatto cinque milioni di views – gliel’ha buttata giù per una questione di copyright e oggi Fabrizioal grido di “qui trattative non ne facciamo”, l’ha ripubblicata integralmente con tanto di.“È successo chehala puntata dei record di FALSISSIMO, e indovinate? Per un frammento del podcast Pulp, l’ennesimo aborto digitale di, il disperato che gioca a fare l’intellettuale mentre il microfono gli prende la polvere” – ha scrittosui social – “Dopo aver ricevuto un assist clamoroso per ripulire la sua immagine, ora si diverte a zittire chi racconta le cose come stanno.